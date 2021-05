Reiche Geschichte: auf Spurensuche auf dem Maifeldradweg

Mit dem eigenen Fahrrad von Bassenheim nach Ochtendung und dann weiter über Polch nach Mayen oder Münstermaifeld: In den 80er-Jahren hätten wohl die wenigsten daran gedacht, dass die ursprünglich recht anstrengende Tour eines Tages so bequem zu bewältigen sein würde. Die Radwege entlang oder auf früheren Bahntrassen machen es möglich. Sie gewähren nicht nur den Blick auf eine malerische Landschaft, sondern auch auf eine Reihe von „Denk-mälern“, die an mehreren Rastpunkten in Szene gesetzt werden.