Mayen

Für viele Eltern ist es das Licht am Ende des Tunnels: Die rheinland-pfälzische Landesregierung plant, bei den Kindertagesstätten in Absprache mit den Trägern Anfang Juni in einen eingeschränkten Regelbetrieb zu gehen. Dazu sollen an diesem Mittwoch Leitlinien vorgelegt werden. Natascha Lentes, Bereichsleiterin des Beratungs- und Betreuungszentrums für Kinder bei der Lebenshilfe Mayen, sieht der erweiterten Öffnung mit gemischten Gefühlen entgegen. Im Gespräch mit unserer Zeitung fordert sie, auch auf die Belange der Erzieher einzugehen: „Die Mitarbeiter in den Einrichtungen fühlen sich mit der Infektionsgefahr allein gelassen.“