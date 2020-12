Eich

Wer die Permakultur in Eich in diesen Sommertagen betritt, wähnt sich in einem Paradiesgarten: Die Äste der Apfelbäume biegen sich unter dem Gewicht der reifen Früchte, die Johannisbeersträucher sind über und über mit kleinen roten Perlen bestückt, an allen Ecken und Enden sprießt und grünt es.