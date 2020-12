Mayen/Koblenz

Rund vier Monate ist es her, dass die Gesellschafter des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein das Unternehmen mit einer Finanzspritze in Millionenhöhe aus akuten Geldnöten retten mussten. Eine Folge der Unternehmenskrise war der Einstieg der Sana Kliniken AG, des drittgrößten Krankenhausbetreibers in Deutschland. Nun sollen weitere Konsequenzen folgen. Am heutigen Montag stimmt der Kreistag Mayen-Koblenz als einer von sechs Gesellschaftern über geplante Änderungen am Gesellschaftsvertrag und deren zum Teil weitreichende Auswirkungen ab. Damit die Änderungen wirksam werden, müssen alle Gesellschafter zustimmen.