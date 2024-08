Plus Andernach Raum für Geflüchtete: Andernach braucht mehr Wohncontainer als geplant Von Martina Koch i Solche doppelgeschossigen Containeranlagen sollen künftig auch in Andernach aufgestellt werden und im Augsbergweg Wohnraum für insgesamt 150 geflüchtete Menschen bieten. Foto: Bernd Wüstneck/picture alliance/dpa Vor rund einem halben Jahr beschloss der Andernacher Stadtrat, in der Kernstadt Wohncontainer aufzustellen, in denen 80 geflüchtete Menschen untergebracht werden sollten. Die damalige Planung ist inzwischen hinfällig: Jetzt weiß man, dass 85 Plätze nicht ausreichen. In seiner nächsten Sitzung wird sich der Stadtrat deswegen ein weiteres Mal mit dem Thema Flüchtlingsunterkünfte beschäftigen. Lesezeit: 2 Minuten

Im März hatte das Gremium beschlossen, dass an zwei Standorten im Stadtgebiet neue Flüchtlingsunterkünfte entstehen sollen: Auf dem städtischen Baustofflagerplatz im Augsbergweg sollten 50 Menschen Platz in Wohncontainern finden, auf einem Gewerbegrundstück im „Feldfrieden“ waren 35 weitere Plätze geplant. Derzeit sind Geflüchtete in Andernach in elf Sammelunterkünften und in Einzelunterkünften ...