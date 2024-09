Plus St. Johann/Kreis MYK

Rauchschwaden und Brandgeruch: Einsatzkräfte im Kreis MYK üben für Katastrophenfall

Von Elvira Bell

i Allein in der Vordereifelgemeinde St. Johann kamen 150 Feuerwehr- und DRK-Kräfte zur Katastrophenschutzübung zusammen. Foto: Elvira Bell

Der Samstag war kein normaler Tag für die Menschen in der Vordereifelgemeinde St. Johann. Aufmerksame Beobachter sahen gegen Mittag dichte, rötlich-schimmernde Rauchschwaden an einem bewaldeten Hang unterhalb des Sportplatzes. Brandgeruch lag in der Luft. Unklar war zunächst: Handelte es sich um eine Übung oder möglicherweise um einen Waldbrand, der sich auszuweiten drohte? Und befanden sich möglicherweise Menschen in dem unwegsamen Gelände?