Archivierter Artikel vom 22.07.2020, 05:56 Uhr

Ochtendung

Rauchsäule über Ochtendung: Brand im Obergeschoss eines Zweifamilienhauses

Dunkler Rauch am Abendhimmel in Ochtendung: Im Obergeschoss eines Zweifamilienhauses ist am Dienstagabend aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen-