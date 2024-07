Plus Münstermaifeld

Raubüberfall: Landgericht verurteilt zwei Männer nach Einbruch in Münstermaifeld zu Haftstrafen

Von Winfried Scholz

i Vor dem Landgericht Koblenz wurden zwei aus Köln stammende Großcousins verurteilt, die im Januar in ein Haus in Münstermaifeld eingebrochen sind und auf der Flucht einen Nachbarn mit Pfefferspray attackiert haben. Weiterhin flüchtig ist ein dritter Beteiligter. Foto: Kevin Rühle

Zu Haftstrafen ohne Bewährung wegen gemeinschaftlich begangenem schweren räuberischen Diebstahl und gemeinschaftlicher schwerer Körperverletzung wurden zwei Männer (31 und 38) vor dem Landesgericht Koblenz verurteilt, die im Januar in ein Haus in Münstermaifeld eingebrochen waren. Anschließend attackierten die Täter einen Nachbarn, der sich bei ihrer Flucht in den Weg gestellt hatte, mit Pfefferspray.