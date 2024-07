Plus Andernach Rat wählt ehrenamtliche Beigeordnete: Neue Andernacher Stadtspitze ist komplett Von Martina Koch i Die neuen ehrenamtlichen Beigeordneten Winfried Günther (rechts), Heribert Zins (2. von rechts) und Hildegard Zschiesche komplettieren die Stadtspitze um Oberbürgermeister Christian Greiner (Mitte) und Bürgermeister Claus Peitz. Foto: Martina Koch Gegen 20 Uhr ist es so weit: Nach Auszählung des letzten Wahlgangs des Abends verpflichtet Oberbürgermeister Christian Greiner (FWG) den Dritten Beigeordneten der Stadt Andernach. Damit ist die neue Stadtspitze, zu der auch der sich bereits im Amt befindliche hauptamtliche Bürgermeister Claus Peitz (CDU) gehört, komplett. Die RZ hat die konstituierende Sitzung verfolgt. Lesezeit: 3 Minuten

Dass sich die Mehrheitsverhältnisse in dem Andernacher Gremium mit der jüngsten Kommunalwahl verschoben haben, zeigt bereits der erste Blick in die Reihen: Saß die FWG mit ihren fünf Mitgliedern bisher dünn wie eine Wurstscheibe in der Stulle zwischen den zwei deutlich größeren Fraktionen von CDU und SPD im Halbrund, nimmt ...