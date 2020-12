Polch

Der Amateursport ruht wegen Corona derzeit bekanntlich, in Polch denkt man allerdings bereits an die Zeit danach. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates, die unter Einhaltung großer Sicherheitsabstände im Forum stattfinden konnte, wurde jetzt etwa die Erneuerung der Sitztreppenanlage des Leo-Schönberg-Stadions, Heimstätte der SG Maifeld, beschlossen. Konkret: Die 166 Holzbohlen auf den Zuschauerrängen sind verwittert und dringend sanierungsbedürftig. Sie sollen jetzt durch Modelle aus Recycling-Kunststoff ersetzt werden, die anders als ihre Vorgänger feuchtigkeitsabweisend und splitterfrei Eigenschaften besitzen.