Kottenheim

Die Schaffung neuen Wohnraums wird in der Vordereifelgemeinde Kottenheim zwar begrüßt, dennoch erteilte der Ortsgemeinderat am vergangenen Donnerstagabend – mit knapper Mehrheit – einem Bauantrag zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses in der Antoniusstraße 26 bereits zum zweiten Mal kein Einvernehmen. „Das heißt: keine Mehrheit. Also ist der Bauantrag wieder abgelehnt“, erklärte Ortsbürgermeister Thomas Braunstein nach der Abstimmung. „Dann sind wir da, wo wir schon einmal waren“, so der SPD-Politiker.