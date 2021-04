Rat diskutiert kontrovers über Investorenpläne: VG Maifeld stimmt Solarparks an der A 48 zu

Die Verbandsgemeinde (VG) Maifeld hat mit einem Beschluss über eine Änderung des Flächennutzungsplans den Weg freigemacht für gleich mehrere Solarparks in ihrem Zuständigkeitsbereich. Zwei Investoren, die Firma Green Energy Systems Verwaltungsgesellschaft sowie eine auf dem Maifeld ansässige Familie, waren unabhängig voneinander an die Ortsgemeinde Gering, die Ortsgemeinde Ochtendung und die Stadt Polch herangetreten, mit dem Interesse auf insgesamt sechs Flächen entlang der A 48 moderne Fotovoltaikanlagen zu errichten. Polch und Gering haben den Vorhaben bereits im vergangenen Jahr zugestimmt, der Ortsgemeinderat Ochtendung vertagte sich in der Angelegenheit auf seine Aprilsitzung, steht den Plänen in seiner Gemarkung im Grundsatz aber ebenfalls wohlwollend gegenüber (die RZ berichtete).