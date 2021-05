Rasengräber werden in Ochtendung ausgeweitet: Das Mähen der pflegeleichten Grabstellen wird vom Bauhof übernommen

„Enge ist auf dem heutigen Friedhof der Gemeinde Ochtendung kein Thema mehr“, stellte Ortsbürgermeister Lothar Kalter in der jüngsten Ratssitzung fest. Man werde weder über eine Erweiterung noch über einen zweiten Friedhof nachdenken müssen. Die Betroffenen entscheiden sich heutzutage zunehmend für die Urnenbestattung, was zu einem deutlich geringeren Raumbedarf führt. Dies wiederum erzeugt Freiflächen, die gepflegt werden müssen, und das Erscheinungsbild des Friedhofs zeitweise negativ beeinträchtigen. Der Wunsch der Bürger nach pflegeleichten Grabstellen setzt sich jetzt fort mit dem Interesse an Rasengräbern. Die Gemeinde zog die Konsequenz mit der Ausweisung von entsprechenden Flächen.