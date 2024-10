Plus Mayen

Rasend schnell in die Luft gehen: Mayener Lukasmarkt hat den Kick

i Sieht noch friedlich aus: die „Sound Machine“. Sie dreht sich ab Samstag bei Sprühnebel und heißen Beats rasant um die eigene Achse. Foto: Norbert Lupp

Von A wie Autoscooter bis Z wie Zuckerwatte: Der 619. Lukasmarkt in Mayen bietet vieles, wie sie nur ein Volksfest dieser Größenordnung liefern kann. An neun Tagen, von Samstag, 12., bis Sonntag, 20. Oktober, dürfen sich Zehntausende Gäste eine Auszeit vom Alltag gönnen. Die Rhein-Zeitung gibt exklusive Einblicke, was die Gäste des größten Volksfestes im nördlichen Rheinland-Pfalz vor und hinter den Kulissen erwartet. Eines vorweg: Wer Thrill in Perfektion haben möchte, ist mehr denn je in diesem Jahr zwischen Neutor, Obertor, Genovevaburg und dem Marktplatz an der richtigen Adresse ...