Die Planungen zur Umgestaltung des Raiffeisenplatzes und die Änderungen auf der L 98 in diesem Bereich stehen auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ochtendunger Gemeinderats, der sich am Donnerstag, 5. August, in der Kulturhalle trifft. Zuvor hat sich der Bau- und Planungsausschuss mit diesen Themen beschäftigt.