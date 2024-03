Plus Mayen

Radwegenetz enger knüpfen: Zweiradtouristen lassen Mayen viel zu oft links liegen

Von Thomas Brost

i Etwas versteckt steht es da, das Hinweisschild auf den Maifeld-Radwanderweg. Der beginnt um die Ecke am Mayener Ostbahnhof – und birgt laut Experten viel an Entwicklungspotenzial. Foto: Thomas Brost

Mit einem groß angelegten Innenstadtprogramm will die Stadt Mayen für das Umland attraktiver werden, dafür wird einiges Geld, auch aus Fördertöpfen, in die Hand genommen. Wer aber mit Fußkraft und Zweirad das Mittelzentrum erreichen will, der hat so seine Hindernisse vor sich. „Die Hauptfahrradachsen laufen am Rande von Mayen vorbei“, sagt der renommierte Wissenschaftler für Raumplanung, Professor Heiner Monheim. Sein Fachbüro raumkom hat untersucht, wie groß die Defizite für Radler sind, wie die Innenstadt auf Radtouristen anziehender wirken kann und was dringend baulich getan werden muss. Im Visier ist ein Andocken an den Radtourismus, der sich vornehmlich an Rhein und Mosel abspielt.