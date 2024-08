Plus Andernach

Radevent von Monte Mare & Friends: 16.000 Euro an Vor-Tour der Hoffnung gespendet

i Die zweite Benefiz-Radtour von Monte Mare zugunsten krebskranker Kinder ist ein voller Erfolg gewesen. Foto: Stephan Eismann

Rund 50 Fahrer und Fahrerinnen haben sich von der Bäckerjungenstadt Andernach aus auf die insgesamt zum zweiten Mal ausgeführte Monte Mare & Friends Benefizradtour begeben. Von der Stadt am Rhein aus führte die rund 250 Kilometer lange Tour durch Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Ziel ist es gewesen, an den Monte-Mare-Anlagen in Bedburg, Kreuzau und Rheinbach Spenden für die Vor-Tour der Hoffnung zu überreichen.