Plus Andernach

Psychologinnen stellen Übungen vor: Andernacher Klinik informiert über Strategien gegen die Angst

Von Wolfgang Lucke

i Auf großes Interesse stieß kürzlich ein Vortrag an der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach. Zwei Psychologinnen informierten über Angsterkrankungen und stellten Bewältigungsstrategien vor. Foto: Wolfgang Lucke

Laut Fachwelt leiden 14 Prozent der europäischen Bevölkerung an Angsterkrankungen. Oft geht damit ein hohes Defizit an Lebensqualität einher. In der bundesweiten Aktionswoche der psychischen Gesundheit bot die Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach einen interessanten wie spannenden Vortragsabend mit Barbara Deimling, Sektionsleiterin Depression und Trauma, und der Leitenden Psychologin Anne Leber.