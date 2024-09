Plus Maria Laach PSD Bank-Cup 2024: Zum Volkslauf rund um den Laacher See anmelden i Die Walker der LG Laacher See machen sich beim Vorlauf für die 10 km auf die Strecke. Foto: Klaus Jahnz Die Vorbereitungen für den Volkslauf „Rund um den Laacher See“ am 15. September sind weitestgehend abgeschlossen. Beim jährlichen Vorlauf hat die Laufgemeinschaft Laacher See laut eigenem Pressetext die geänderten Strecken von 5 und 10 Kilometer getestet, Hintergrund ist die Hornissenattacke im vorigen Jahr. Lesezeit: 1 Minute

„Wir freuen uns sehr, dass wir den sportlichen Gästen unsere Region am Laacher See zeigen dürfen. Nicht umsonst ist der Laacher See der schönste See in Rheinland-Pfalz“, schwärmt Roland Wesche, der für die Organisation verantwortlich ist. „Neben den Lauf- und Walkingstrecken auf fünf und zehn Kilometer bieten wir für die ...