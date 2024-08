Plus Mayen Prüfungen auf dem Thomashof: Springturnier und Dressurfestival in Mayen i Die Reiter geben alles beim Festival in Mayen, hier Melina Wagner auf Keks. Foto: Christiane Dietz-Keuchel Zum zweiten Mal veranstaltet der Reit- und Zuchtverein Mayen an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden zuerst ein Springturnier (30. August bis 1. September) und eine Woche später ein Dressurfestival mit zusätzlichen Prüfungen für den Turniernachwuchs. Lesezeit: 1 Minute

Am ersten Tag des insgesamt 44. Springturnier in Mayen auf dem Thomashof finden vermehrt Jungpferdeprüfungen statt, hier werden junge Pferde im Springsport in ihrer Springmanier und Rittigkeit von einem Richterteam beurteilt. Am Samstag finden neben Springprüfungen der Klasse Anfänger (A) auch Springprüfungen der Klassen Leicht (L) bis Schwer (S) statt. ...