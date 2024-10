Plus Mayen Prozess soll Vorfälle in Mayen ans Licht bringen: Missbrauchte ein Klavierlehrer seine Schülerin? Von Martin Ingenhoven i Ein 63 Jahre alter Mann aus Mayen soll in insgesamt 18 Fällen sexuelle Handlungen an einer Minderjährigen vorgenommen haben. Im Landgericht Koblenz wird ihm nun der Prozess gemacht. Foto: Sascha Ditscher Ein 63-jähriger Mayener soll immer wieder sexuelle Handlungen an einer Minderjährigen vorgenommen haben. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann unter anderem schweren Missbrauch von Kindern vor, für den sich der Angeklagte nun vor dem Landgericht Koblenz zu verantworten hat. Was er gesagt hat und wie der Prozess jetzt weitergeht. Lesezeit: 3 Minuten

