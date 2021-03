Prozess: Nach brutaler Attacke auf Beamten sagen Gäste und Personal einer Andernacher Kneipe aus

Im Prozess um die brutale Attacke gegen einen Polizisten in der Andernacher Innenstadt (wir berichteten), wurden jetzt die Gäste und das Personal der Kneipe gehört, in der die beiden Angeklagten (29 und 30), die letzten Stunden vor der grauenhaften Tat am 10. Oktober 2020 verbrachten. Die Zeugen – so die Hoffnung des Gerichts – sollten die Hintergründe des Gewalteklats benennen, bei der ein 37-jähriger Polizist durch einen heftigen Tritt gegen den Kopf schwerste Schädelverletzungen erlitten hatte.