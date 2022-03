In vielen deutschen Städten sind am Wochenende wieder zahlreiche Menschen aus Protest gegen den russischen Angriff auf die Ukraine auf die Straße gegangen. Sie alle zeigten ihre Solidarität mit den Menschen in dem schwer umkämpften Land. Auch in Andernach kamen am frühen Samstagabend am Hotel Einstein knapp 100 Teilnehmer unterschiedlicher Generationen zu einem Protestmarsch zusammen.