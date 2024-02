Plus Andernach Projektwoche zum Thema „Abschiednehmen“: Grundschüler setzen sich mit Tod auseinander Die Klasse 4a der Martinschule in Andernach setzte sich eine Woche mit Themen rund um Tod, Trauer und Krankheit auseinander. Begleitet wurden die Schüler dabei unter anderem von ausgebildeten Hospizbegleiterinnen. Von Wolfgang Lucke

Kreativ und unbefangen ging die Klasse 4a der Martinschule Andernach das recht komplexe Thema „Abschiednehmen” an. In fünf Arbeitsgruppen wurde eine Woche lang informiert und diskutiert. Es wurden Fragen entwickelt und schließlich die Ergebnisse in verschiedenen Formen dargestellt. Der Förderverein Hospizbewegung Andernach-Pellenz machte das Projekt möglich. Jetzt wurden in der ...