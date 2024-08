Plus Andernach

Projekte-Werkstatt Andernach wird zehn Jahre alt: Initiative „Ich bin dabei!“ feiert und informiert

i Die Ehrenamtlichen versuchen im Reparaturcafé in Andernach defekte Elektrogeräte wieder flottzubekommen. Das Projekt ist aus der Ehrenamtsinitiative "Ich bin dabei" hervorgegangen ist. Foto: Agatha Mazur (Archiv)

Ihr zehnjähriges Bestehen feiert die Projekte-Werkstatt der Stadt Andernach am Freitag, 30. August, 15 bis 19 Uhr, in der Christuskirche in der Läufstraße.