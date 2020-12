Kottenheim

Bald könnte es in Kottenheim eine offiziell eingerichtete Mountainbike-Bahn geben. Diese soll aber nicht auf Kosten der Ortsgemeinde gebaut werden. Auf Antrag des Vereins „Wir für Kottenheim“ hat sich der Gemeinderat am Donnerstagabend mit der Überlassung eines per Rad gut erreichbaren gemeindeeigenen Grundstücks für die Nutzung beziehungsweise den Bau einer Mountainbike-Bahn beschäftigt.