Andernach

Dass ein Literaturtag auch unter den geltenden Hygienemaßnahmen Spaß machen kann, bewiesen in diesem Jahr die Initiatoren am Kurfürst-Salentin-Gymnasium (KSG). Der bekannte Kinderbuchautor Stefan Gemmel, der am KSG ein gern gesehener Gast ist, Verleger Ralf Anker und Deutschlehrer Karsten Schaab stellten den Fünftklässlern ein besonderes Buchprojekt vor und brachten damit Abwechslung in den Schulalltag.