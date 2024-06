Polch/Eulgem/Kaisersesch

Problemmüll illegal entsorgt: Säcke mit Asbestplatten und Bitumenresten in Polch und Umgebung abgeladen

i Asbestplatten dürfen nur in Schutzanzügen und mit Luftfiltern über Mund und Nase entfernt werden. Foto: Bernd Wüstneck/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Auf dem Mitfahrerparkplatz in Polch an der K 27 wurden am Freitag, 7. Juni, zwei illegal abgelagerte Big Bags (Transportsäcke) mit Asbestplatten gefunden.