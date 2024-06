Plus Miesenheim

Private und Fördermittel eingesetzt: Wehrmauer am alten Kirchturm in Miesenheim aufwendig saniert

i Andrea Warnecke und Rainer Hart leben seit 2017 auf dem Areal am Miesenheimer Ortsrand, auf dem einst vermutlich eine Burganlage zu finden war. Nach der Sanierung des romanischen Kirchturms und des ehemaligen Pfarrhauses haben sie nun die Ertüchtigung der alten Stützmauer in die Wege geleitet. Die Arbeiten wurden kürzlich erfolgreich abgeschlossen. Foto: Martina Koch

Sieben Jahre ist es her, dass Rainer Hart das Gelände des romanischen Kirchturms in Miesenheim samt ehemaligem Pfarrhaus und Wohnhaus erworben hat. Seitdem kümmern sich Hart und seine Partnerin Andrea Warnecke um den Erhalt der jahrhundertealten Bausubstanz. Eines der Großprojekte kam kürzlich zum Abschluss: Die Stützmauer, die das Anwesen in Richtung Nette umgibt, wurde aufwendig saniert.