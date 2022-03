Der Krieg in der Ukraine lässt keinen kalt – das menschliche Leid ist unermesslich. Manche Zeitgenossen fühlen sich in die Pflicht genommen, hier aufzustehen und zu den Ukrainern helfen. Einer von diesen, die eine Hilfsaktion starten möchten, ist Yvonne Glanzer. Sie hat schon einiges in Bewegung gesetzt, über soziale Medien wie auch über ihren Bekanntenkreis. Glanzers Ziel ist die polnische Grenzstadt Przemysl.