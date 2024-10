Plus Münstermaifeld Premiere in Münstermaifeld: Hunde dürfen im Freibad schwimmen Von Birgit Pielen i Die meisten Hunde haben Spaß im Wasser. Foto: Uwe Anspach/picture alliance/dpa Der Förderverein des Freibades Münstermaifeld lädt zum ersten Mal zum Hundeschwimmen ein. Am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Oktober, dürfen Vierbeiner von 12 bis 16 Uhr nach Herzenslust im Wasser toben. Lesezeit: 1 Minute

Klaus Meurer, Vorsitzender des Fördervereins Freibad Münstermaifeld, sagt gegenüber unserer Zeitung: „Wir sind schon häufiger von Hundebesitzern in Münstermaifeld angesprochen worden, ob wir das nicht anbieten können, weil es etliche andere Freibäder bereits machen.“ Also ist die Idee im Vorstand diskutiert worden – und wird nun trotz einiger Bedenken in ...