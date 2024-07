Plus Mendig

Premiere in Mendig: „Beer Vibes“ lassen die Korken knallen

Von Elvira Bell

i Diese Besucherinnen genießen die Gesellschaft und das Flair der Location. m Rahmen der „Nacht der Vulkane“ hat die Bierbrauerstadt Mendig zu den „Beer Vibes“ geladen. Foto: Elvira Bell

Es ist ein neuer Meilenstein in der Geschichte der Kultur- und Erlebniswoche „Nacht der Vulkane“: Am Freitagabend ging am Kellbach im oberen Stadtteil der Bierbrauerstadt Mendig unter freiem Himmel ein Top-Act mit der vielversprechenden Bezeichnung „Beer Vibes“ mit großem Erfolg über die Bühne.