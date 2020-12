Kottenheim

Das klingt richtig gut: In den Räumen, Fluren und auch im Eingangsbereich des alten Raiffeisenkassenlagers kehrt in Kürze Leben mit einer recht ungewöhnlich anmutenden Kombination ein. Das in die Jahre gekommene Objekt inmitten des Kottenheimer Ortskerns erlebt derzeit einen regelrechten Aufschwung. Altes wird zum Teil beibehalten, in Szene gesetzt und mit Modernem in Einklang gebracht. Ein Teil dieses spannenden Entstehungsprozesses in der Kirchstraße 37 ist die Einrichtung einer Interimspostfiliale.