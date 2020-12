Archivierter Artikel vom 12.08.2020, 16:10 Uhr

Mendig

Popcorn statt Piloten: Flugplatz Mendig wird zum Autokino

Zu einer Filmvorführung unter freiem Himmel laden die Vulkanregion Laacher See und das Energieunternehmen Innogy Westenergie ein: Interessierte können sich am Samstag, 22. August, auf schöne Stunden im Autokino auf dem Flugplatz in Mendig freuen. Einlass ist ab 19.30 Uhr, der Film „Das perfekte Geheimnis“ beginnt um 21 Uhr.