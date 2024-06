Poller in Andernach beschädigt: Verursacher flüchtet

Anzeige

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich laut Polizeibericht in der Lohmannstraße in Andernach ereignet. Der Anrufer stellte am Freitagabend eine Beschädigung an einem der dortigen Poller fest. Vermutlich fuhr der Unfallverursacher beim Ausparken gegen diesen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Polizei sucht nun Zeugen

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder zum Unfallverursacher machen können, und bittet um Hinweise unter Tel. 02632/9210 oder per E-Mail an piandernach@polizei.rlp.de