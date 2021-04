Zehn Jahre Haft für die brutale Attacke gegen einen Polizisten in der Andernacher Altstadt im vergangenen Oktober (wir berichteten mehrfach), so lautet das Urteil gegen einen 30-jährigen Andernacher. Sein 29-jähriger Kumpel muss zwei Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Das Gericht sah bei dem 30-Jährigen den Vorwurf des versuchten Totschlags als erwiesen an. Außerdem wurden beide wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand und dem tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt.