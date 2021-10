Wechsel an der Spitze der Polizeiinspektion Andernach: Mehr als drei Jahre lang hatte Christian Kelling deren Leitung inne. Nun wechselt er in den Ausbildungsbereich und wird künftig an der Hochschule der Polizei am Flughafen Hahn als Dozent im Bereich Recht arbeiten. Im Historischen Rathaus wurde Kelling nun offiziell verabschiedet und mit Thomas Welsch sein Nachfolger vorgestellt.