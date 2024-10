Polizei sucht nach Zeugen: Dacia Logan in Kottenheim beschädigt

Am Dienstagmorgen wurde laut Polizei ein geparkter roter Wagen in Kottenheim beschädigt. Ein Schaden von rund 1000 Euro soll dabei enstanden sein.

Ein in der Kanalstraße in Kottenheim geparkter roter Dacia Logan wurde beschädigt. Der Wagen war dort am Dienstag zwischen 7 und 7.50 Uhr am rechten Fahrbahnrad abgestellt und wurde in Höhe des vorderen Radlaufes der Fahrerseite, vermutlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug, touchiert. Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von circa 1000 Euro, schätzt die Polizei.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Mayen unter Telefon 02651/8010 zu melden.