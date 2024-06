Plus Andernach/Neuwied Polizei sucht nach dreisten Dieben in Andernach und Neuwied – Fahndungsfotos liegen vor i Die beiden Diebe vor den Geldautomaten. Foto: Polizei Die Polizei sucht nach dreisten Taschendieben, die Vorfälle haben sich bereits im vergangenen Jahr ereignet. Lesezeit: 1 Minute

Am Mittwochvormittag, 8. November 2023, begingen die bislang unbekannte Täter, darunter mindestens ein Mann und eine Frau, Taschendiebstähle im Modehaus Adler in Neuwied. Sie verwendeten die dort entwendeten Bankkarten an einem Geldautomaten und erbeuteten einen mittleren vierstelligen Betrag, teilt die Polizei jetzt mit. Einige Wochen später, am Montag, 4. Dezember 2023, ...