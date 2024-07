Andernach

Polizei sucht nach 17-Jährigem: Hubschrauber über Miesenheim im Einsatz

i Am späten Freitagabend liefen größer angelegte Fahndungsmaßnahmen der Polizei im Bereich Koblenz-Karthause. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein Polizeihubschrauber kreiste in der Nacht von Freitag auf Samstag über Andernach-Miesenheim. Die Beamten suchten nach einem 17 Jahre alten Vermissten und fanden den jungen Mann am Ende wohlbehalten in einem Feld.