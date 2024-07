Plus Mayen/Kottenheim Polizei Mayen sucht Zeugen: 13-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt i Symbolbild: dpa Foto: dpa Ein 13-Jähriger war mit dem Fahrrad zwischen Mayen und Kottenheim unterwegs, als ihn ein „höherer Pkw“ überholte. Der Fahrer fuhr dabei immer dichter an den Jungen, sodass dieser stürzte und sich Verletzungen zuzog. Die Polizei sucht nach dem geflüchteten Fahrer sowie mehreren Zeugen, die in der Nähe des Unfalls waren. Lesezeit: 1 Minute

Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas zum Unfallgeschehen aussagen können: So wurde am Donnerstag, 11. Juli, gegen 12.40 Uhr ein 13-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Junge war mit seinem Fahrrad auf der K 93 von Mayen in Richtung Kottenheim unterwegs, als er in Höhe des Industriegebietes kurz nach der Einmündung ...