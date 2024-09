Kehrig/Düngenheim

Polizei hofft auf Hinweise: Müll illegal am Bausberg entsorgt

i Zwischen Kehrig und Düngenheim wurde illegal Müll entsorgt. Die Polizei hofft auf Hinweise. Foto: Jan Woitas/picture alliance/dpa (Symbolbild)

Auf einem Waldweg am sogenannten Bausberg zwischen Kehrig und Düngenheim, an der Landesstraße 52 gelegen, ist am 10. September eine größere Menge an Müll, Sperrmüll, Dachpappe sowie Teile von Elektrogeräten entdeckt worden.