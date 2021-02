Es war das erste Aufeinandertreffen von Direktkandidaten bei der Landtagswahl im Wahlkreis 12: Auf Einladung der Wirtschaftsjunioren Mayen-Eifel nahmen am Montagabend fünf Bewerber an einem Politikgespräch teil, das coronabedingt als Videokonferenz abgehalten und per Live­stream übertragen wurde.