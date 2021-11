Es ist der Moment, auf den Polchs Stadtbürgermeister Gerd Klasen sieben Jahre lang hat warten müssen: Jetzt endlich ist das offizielle Baustellenschild am Eingang des alten Hospitals in der Bachstraße befestigt. Die Verwandlung des 1881 errichteten Bruchsteingebäudes in ein modernes und integratives Sozialzentrum – @viedel genannt – kann beginnen.