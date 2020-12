Polch

Bislang sah es so aus, dass der neue Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) für das Maifeld auf dem jetzigen Parkplatz der Polcher Maifeldhalle entstehen könnte. Entsprechende Planungen waren dem Stadtrat im vergangenen Herbst von dem Treis-Kardener Ingenieursbüro Senger Consult vorgelegt worden. Weil hierfür allerdings mehr als 70 vorhandene Parkplätze weichen und an anderer Stelle neu angelegt werden müssten, kommt jetzt noch einmal Bewegung in die Sache.