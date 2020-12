Mayen

Am oberen Marktplatz in Mayen sollen zwei neue Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 24 Wohnungen in gehobener Ausstattung entstehen. Das plant das Krufter Unternehmen Immoconsilium, das die Wohngebäude im Internet bereits zum Verkauf anbietet. Der Erstbezug soll noch im kommenden Jahr möglich sein.