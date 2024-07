Plus Mendig/Mayen

Plastipak und Brohl Wellpappe: PET-Pioniere und Verpackungsexperten setzen auf ihre Partnerschaft

i Herzlicher Empfang für die Familie Boltersdorf (in gelben Sicherheitswesten) bei Plastipak: Beide Geschäftspartner tauschten sich intensiv über Iststand und Ziele aus. Foto: Thomas Brost

35 Jahre schon sind die Firmen Plastipak in Mendig und Brohl Wellpappe Geschäftspartner. Und das soll auch weiterhin so bleiben, um bisweilen ambitionierte Ziele zu erreichen. Was die beiden Firmen auszeichnet