Planungen in Kruft laufen: Kommt der Waldkindergarten noch dieses Jahr?

Der Vorschlag der gebürtig aus Kruft stammenden Erzieherin Sarah Klemens, in Kruft einen Waldkindergarten zu schaffen, traf im vergangenen Sommer im Ortsgemeinderat auf breite Zustimmung. Fraktionsübergreifend war man sich einig, dass die Verwaltung dieses Vorhaben prüfen solle. Vor dem Hintergrund der geplanten Einrichtung einer weiteren provisorischen Kita für den Ort in Containern entschloss sich die CDU-Bürgerblock-Fraktion im Rat nun dazu, in punkto Waldkindergarten aufs Tempo zu drücken, allerdings augenscheinlich ohne vorher SPD und Verwaltung mit ins Boot zu holen.