Andernach

Am Runden Turm in Andernach könnte ein Tourismus- und Kulturzentrum entstehen, welches eine ähnliche Strahlkraft wie der Namedyer Geysir oder die Essbare Stadt entwickelt. Geplant ist ein architektonisch ansprechender Neubau für das Stadtmuseum, eingebunden in ein Gesamtkonzept, welches die touristische Erschließung der historischen Stadtmauer und des Wahrzeichens Runder Turm ermöglicht (wir berichteten). In einer gemeinsamen Sitzung von Haupt-, Planungs- und Kulturausschuss stand nun das Konzept zur Beratung, mit welchem sich die Stadt womöglich um Fördermillionen des Bundes bewerben will.