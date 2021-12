Plaidt

Plaidter Serientat an Weihnachten: Tatverdächtiger schlitzt Reifen an über 400 Fahrzeugen auf

Mit besonders gemeinen Weihnachtsgrüßen sind am Heiligabend zahlreiche Autobesitzer in Plaidt aufgewacht: Wie die Polizei mitteilt, musste sie im Rahmen einer Ermittlung feststellen, dass ein Mann die Reifen an mindestens 300 Fahrzeugen in der Ortslage beschädigt haben soll.